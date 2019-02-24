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СЛУЖБА 101: Оперативная информация с 06.00 часов 24.02.2019 до 06.00 часов 25.02.2019 г.

25.02.2019 — Разное | Светлы шлях  
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На территории Гродненской области пожаров не произошло. Нарушений условий жизнедеятельности людей не зарегистрировано.

СЛУЖБА 101: Оперативная информация с 06.00 часов 24.02.2019 до 06.00 часов 25.02.2019 г.
Пожары в природных экосистемах

За сутки в области зарегистрировано 1 загорание сухой растительности на площади 0,7 Га. С начала года зарегистрировано 1 загорание сухой растительности на общей площади 0,7 Га.

https://grodno.mchs.gov.by/

 
 
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На территории Гродненской области пожаров не произошло. Нарушений условий жизнедеятельности людей не зарегистрировано.
 
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