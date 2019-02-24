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СЛУЖБА 101: пожар в г. Сморгонь по ул. Шутовичской

25.02.2019 — Разное | Светлы шлях  
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Оперативная информация за 23 февраля 2019 года.

СЛУЖБА 101: пожар в г. Сморгонь по ул. Шутовичской
На территории области произошло 5 пожаров. Нарушений условий жизнедеятельности людей не зарегистрировано.

Пожар в столярном цехе

23.02.2019 в 05-03 поступило сообщение о пожаре в столярном цехе  на территории мехмастерских КСУП «Заря и К» в д. Субочи Волковысского района. В результате уничтожена кровля на площади 82 кв.м, повреждено перекрытие на площади 5 кв.м, деревообрабатывающие станки и имущество внутри столярного цеха не повреждено. Причина пожара устанавливается. 

Пожар на территории МТФ

23.02.2019 в 12-46 поступило сообщение о пожаре телятника  на территории МТФ СРУСП «Новодевятковичи» в д. Колосово Новодевятковичского с/С Слонимского района. В результате уничтожена кровля на площади 180 кв.м. Подразделением МЧС, совместно с персоналом объекта из телятника эвакуировано 20 телят в возрасте 2-3 месяца. Пострадавших животных нет. Причина пожара устанавливается. 

Пожар в бане

23.02.2019 в 17-39 поступило сообщение о пожаре в бане на территории частного домовладения в г. Сморгонь по ул. Шутовичской. В результате пожара повреждена отделка парильного отделения на площади 1 кв.м. Причина пожара устанавливается.

Пожар в нежилом доме

23.02.2019 в 21-45 поступило сообщение о пожаре в нежилом доме  в г. Слоним по ул. Граничной. В результате повреждено имущество в доме. Причина пожара устанавливается. 

Пожар в бане

24.02.2019 в 04-53 поступило сообщение о пожаре в бане на территории частного домовладения в д. Шиловичи Деревянчицкого с/С Слонимского района. В результате уничтожена кровля. Причина пожара устанавливается.

https://grodno.mchs.gov.by/

 
 
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Оперативная информация за 23 февраля 2019 года.
 
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