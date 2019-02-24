Работники Полоцкого винзавода просят сохранить производство и рабочие места

Здравствуйте, обращаются к Вам работники Полоцкого государственного винодельческого завода с просьбой сохранить наше производство и рабочие места.





Наше предприятие находится на ликвидационном периоде более года, коллектив всего завода предупрежден о ликвидации завода и контракты с нами продляются помесячно, что предусматривает увольнение работников без материальной компенсации. Местные власти в лице мэра города тов. Шевчука полностью не заинтересованы в сохранении предприятия, рабочих мест и коллектива, встреча представителей исполкома с коллективом завода ни о чем не говорила и носила формальный характер, нам было сказано все равно вас закроем, зам председателя исполкома по экономике тов. Колодынский сказал, что обнадеживать вас нечем и готовьтесь к увольнению. Единственное, что нам было предложено это переобучение на трактористов и поваров, но и с такими профессиями в городе нет работы.





В нашем городе в последнее время закрыто более 15 предприятий, недавно закрылся консервный завод «Витьба» и люди остались не трудоустроены, что говорит в незаинтересованности местной власти в развитии трудовой инфраструктуры.





Руководство завода прилагает все усилия для выхода предприятия из сложившейся ситуации, но задолженность очень большая, за что виновные лица уже понесли наказание.









Прислал в «Нашу Ніву» коллектив Полоцкого винодельческого завода





Наше предприятие на данном этапе работает безубыточно, даже с прибылью. Предприятие вовремя оплачивает налоги, оплачивает затраты на энергоносители и приобретает все необходимые вспомогательные и расходные материалы. Заработная плата выплачивается вовремя, без задержек. На заводе освоен выпуск фруктово — ягодных натуральных вин методом горячего розлива, осуществляется розлив вин на 4 действующих линиях (розлив в стеклянную бутылку 0,7—0,5,в пакеты пюр-пак объемом 1,0 и 0,5 литра, розлив в стаканы 0,25 литра). Для производства вина используются только натуральные соки и настои собственного производства, сырье (яблоки, травы) произрастающие в нашей стране. На предприятии работает свой приемный пункт стекло бутылки, освоено производство изготовления упаковочной тары. Оборудование предприятия, в том числе и цех переработки яблок, находятся полностью в технически рабочем состоянии.









На нашем предприятии работает более 70 человек, многие из которых более 30 лет. Около 80 % работников предприятия в возрасте от 45 лет и выше, которым будет проблематично найти работу в нашем городе и с такой специализацией, а у всех семьи и дети. На помощь властей города в трудоустройстве никто не надеется, так как в городе практически нет работы. В сложившейся ситуации на предприятии нашей вины нет, мы достойно и добросовестно исполняем свои обязанности и заинтересованы в дальнейшей работе предприятия. Для этого на предприятии есть все: производственные мощности, оборудование, специалисты и огромное желание работать. Мы очень надеемся на помощь нашему заводу в продолжении трудовой деятельности, а мы в свою очередь выполнять добросовестно трудовые обязанности. Заранее Спасибо!



