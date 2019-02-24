Скончался старейший член Союза белорусских писателей

Михась Даниленко родился 28 октября 1922 года в деревне Ястребки Лоевского района. Участвовал в боях на Юго-Западном фронте, попал в плен. В марте 1944 года совершил побег из лагеря для военнопленных.





Первый рассказ опубликовал в 1940 году. Среди его книг несколько сборников прозы для детей.



