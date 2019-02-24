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Скончался старейший член Союза белорусских писателей
Союз белорусских писателей сообщил о смерти старейшего члена организации Миxacя Даниленко. Ему было 96 лет.
Михась Даниленко родился 28 октября 1922 года в деревне Ястребки Лоевского района. Участвовал в боях на Юго-Западном фронте, попал в плен. В марте 1944 года совершил побег из лагеря для военнопленных.
Первый рассказ опубликовал в 1940 году. Среди его книг несколько сборников прозы для детей.
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Союз белорусских писателей сообщил о смерти старейшего члена организации Миxacя Даниленко. Ему было 96 лет.
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