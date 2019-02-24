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Помпео ответил на угрозы Путина нацелить ракеты на США
В США отреагировали на угрозы РФ о ракетах.
Майк Помпео (фото - ЕРА)
Угрозы президента России Владимира Путина о направлении ракет на США являются пустыми словами. Об этом заявил в интервью
"Да, Путин тогда еще раз объявил о якобы готовности РФ в ответ на развертывание американских ракетных систем в Европе направить российское вооружение на США. Это, бесспорно, является громкими словами из Москвы. Эти слова нацелены на то, чтобы прикрыть ключевой вызов. Ведь он говорил о решении США выйти из договора, которое распространяется на ракетные системы средней и меньшей дальности", - подчеркнул Помпео.
По его словам, именно Россия нарушала условия ракетного договора,
"Совершенно ясно, что это пустая угроза со стороны Москвы…Россия нарушала этот договор, поэтому для американцев нет никакого смысла и дальше связывать себя ограничениями, предусмотренными настоящим договором", - госсекретарь.
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В США отреагировали на угрозы РФ о ракетах.
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