Помпео ответил на угрозы Путина нацелить ракеты на США





Майк Помпео (фото - ЕРА)





CNN госсекретарь США Майкл Помпео. Угрозы президента России Владимира Путина о направлении ракет на США являются пустыми словами. Об этом заявил в интервьюгоссекретарь США Майкл Помпео.





"Да, Путин тогда еще раз объявил о якобы готовности РФ в ответ на развертывание американских ракетных систем в Европе направить российское вооружение на США. Это, бесспорно, является громкими словами из Москвы. Эти слова нацелены на то, чтобы прикрыть ключевой вызов. Ведь он говорил о решении США выйти из договора, которое распространяется на ракетные системы средней и меньшей дальности", - подчеркнул Помпео.





пишет liga.net По его словам, именно Россия нарушала условия ракетного договора,liga.net

"Совершенно ясно, что это пустая угроза со стороны Москвы…Россия нарушала этот договор, поэтому для американцев нет никакого смысла и дальше связывать себя ограничениями, предусмотренными настоящим договором", - госсекретарь.



