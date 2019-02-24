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Помпео ответил на угрозы Путина нацелить ракеты на США

25.02.2019 08:50 — Разное | Партизан  
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В США отреагировали на угрозы РФ о ракетах.


Майк Помпео (фото - ЕРА)

Угрозы президента России Владимира Путина о направлении ракет на США являются пустыми словами. Об этом заявил в интервью CNN госсекретарь США Майкл Помпео.

"Да, Путин тогда еще раз объявил о якобы готовности РФ в ответ на развертывание американских ракетных систем в Европе направить российское вооружение на США. Это, бесспорно, является громкими словами из Москвы. Эти слова нацелены на то, чтобы прикрыть ключевой вызов. Ведь он говорил о решении США выйти из договора, которое распространяется на ракетные системы средней и меньшей дальности", - подчеркнул Помпео.

По его словам, именно Россия нарушала условия ракетного договора, пишет liga.net
"Совершенно ясно, что это пустая угроза со стороны Москвы…Россия нарушала этот договор, поэтому для американцев нет никакого смысла и дальше связывать себя ограничениями, предусмотренными настоящим договором", - госсекретарь.


 
 
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В США отреагировали на угрозы РФ о ракетах.
 
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