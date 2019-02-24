В Копище предложили снести 5 этажей. Миноблисполком: «Как это возможно? Будем думать»

Анатолий Исаченко считает необходимым провести ревизию строящихся объектов. Об этом пишет БЕЛТА. О сносе пяти этажей в 10-этажном доме председателя Миноблисполкома попросили жители деревни.считает необходимым провести ревизию строящихся объектов. Об этомБЕЛТА.





«Дом принят в эксплуатацию, люди уже заселились»

Насчет многоквартирного строительства в Копище к губернатору обратились жительницы деревни. Они попросили проследить за соблюдением правил застройки и разобраться в том, насколько законна высотность новых многоэтажек — рядом расположен частный сектор. Председатель Миноблисполкома обещал разобраться в вопросе.





— Приемы граждан подталкивают нас к решению общественных проблем. В Копище вопросы есть, мы о них знаем, надо разбираться. Необходимо провести ревизию, остановить строительство в деревне и узаконить то, что уже построено. Также надо посмотреть, где в будущем строить садик, школу. Женщины просят снести 5 этажей с условно 10-этажного дома. Как это возможно? Дом принят в эксплуатацию, люди уже заселились. Будем думать, — отметил Анатолий Исаченко.





Помимо нового жилья, вопросы по благоустройству дороги. Со слов жителя, каждый год весной и осенью улица размывается, пешком не пройти. Губернатор пообещал, что специалисты выедут на место и разберутся после того, как сойдет снег.









«Необходимо прекращать бардак и брать ЖСПК на контроль»

Еще один общественный вопрос касался устранения строительных недостатков в жилом доме ЖСПК «Сеница-2010» в Минском районе. Одна из жительниц многоквартирного дома пожаловалась на нерабочую вентиляцию и обратную тягу. Анатолий Исаченко выслушал заявительницу и подчеркнул: необходимо прекращать бардак и брать ЖСПК на контроль. — Проблема с ЖСПК локальная, когда-то было принято решение назначать председателя кооператива, который лоббирует интересы людей и получает за это зарплату. А потом возникают проблемы: проектно-сметная документация заказана, согласована (кто-то с кем-то договорился), а у людей потом проблемы с домом. Надо назначать человека с района — тогда будем знать, с кого спросить, — сказал он.





На месте детской площадки — таунхаусы

Также одно обращение было посвящено строительству детской площадки в деревне Дроздово Минского района. Жители населенного пункта по согласованию с Боровлянским сельисполкомом за собственные средства построили детскую площадку. Однако суд решил передать участок под строительство таунхаусов: частное предприятие ранее имело права на эту землю, потом их лишилось, но обратилось в суд и выиграло. В то же время заявительница настаивала: площадка находится на противопожарном разрыве, который отделяет жилую застройку от леса, поэтому здесь нельзя строить, только если вырубить часть леса. Выслушав жительницу Дроздово, председатель Минского райисполкома Иван Крупко заверил: площадке быть.





— Мы приняли решение о том, что на этом участке разместится детская площадка, можете обустраивать ее и продолжать вкладывать, — сказал он.





Всего на прием к губернатору Минской области записались 11 человек. Также поднимались вопросы ЖКХ, земельных отношений, аренды участков.







