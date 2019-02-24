ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Что это было: в лесу в Бразилии нашли мертвого кита

25.02.2019 08:34 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Сейчас биологи пока затрудняются назвать причину, по которой кит мог погибнуть, поскольку на трупе травм не обнаружено.


CC BY 2.0 / Christopher Michel / Humpback Whales

Мертвый горбатый кит был обнаружен в лесу в Бразилии, сейчас специалисты выясняют, как морское животное оказалось так далеко от берега, сообщил портал LiveLeak.
Труп млекопитающего обнаружили в лесистой зоне острова Маражо, расположенного в штате Пара. Как сообщил местный департамент здравоохранения, животное, длина которого составляет около 11 метров, было взрослым.

Ведомство создало специальную группу экспертов, которые должны выяснить, как именно кит, средой обитания которого является океан, очутился так далеко от воды.

Сейчас биологи пока затрудняются назвать причину, по которой кит мог погибнуть, поскольку на трупе травм не обнаружено, переводит sputnik.by

 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сейчас биологи пока затрудняются назвать причину, по которой кит мог погибнуть, поскольку на трупе травм не обнаружено.
 
Новости дня
Новости разные
 
Американцу выплатят 21 млн долларов за несправедливое заключение
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.02.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
25.02.2019
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика