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Что это было: в лесу в Бразилии нашли мертвого кита
Сейчас биологи пока затрудняются назвать причину, по которой кит мог погибнуть, поскольку на трупе травм не обнаружено.
CC BY 2.0 / Christopher Michel / Humpback Whales
Мертвый горбатый кит был обнаружен в лесу в Бразилии, сейчас специалисты выясняют, как морское животное оказалось так далеко от берега,
Труп млекопитающего обнаружили в лесистой зоне острова Маражо, расположенного в штате Пара. Как сообщил местный департамент здравоохранения, животное, длина которого составляет около 11 метров, было взрослым.
Ведомство создало специальную группу экспертов, которые должны выяснить, как именно кит, средой обитания которого является океан, очутился так далеко от воды.
Сейчас биологи пока затрудняются назвать причину, по которой кит мог погибнуть, поскольку на трупе травм не обнаружено,
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Сейчас биологи пока затрудняются назвать причину, по которой кит мог погибнуть, поскольку на трупе травм не обнаружено.
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