Американцу выплатят 21 млн долларов за несправедливое заключение

Коули был осужден за убийство женщины и ее 4-летнего сына в 1978 году.





Защита американца при помощи теста ДНК доказала его невиновность, и в 2017 году Коули был помилован.





"Хотя никакая сумма денег не может компенсировать то, что случилось с мистером Коули, урегулирование этого дела является правильным решением для него и нашего сообщества", - сказал представитель городских властей.





Из 21 миллиона долларов город заплатит примерно 4,9 миллиона, остальная сумма будет покрыта из других источников, включая страхование.



