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Американцу выплатят 21 млн долларов за несправедливое заключение

25.02.2019 08:31 — Разное | Партизан  
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Власти американского города Сими-Вэлли приняли решение о выплате жителю города Крейгу Коули 21 миллиона долларов за несправедливое тюремное заключение, в котором он провел 39 лет. Об этом сообщает сайт города.

Коули был осужден за убийство женщины и ее 4-летнего сына в 1978 году.

Защита американца при помощи теста ДНК доказала его невиновность, и в 2017 году Коули был помилован.

"Хотя никакая сумма денег не может компенсировать то, что случилось с мистером Коули, урегулирование этого дела является правильным решением для него и нашего сообщества", - сказал представитель городских властей.

Из 21 миллиона долларов город заплатит примерно 4,9 миллиона, остальная сумма будет покрыта из других источников, включая страхование.

 
 
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Власти американского города Сими-Вэлли приняли решение о выплате жителю города Крейгу Коули 21 миллиона долларов за несправедливое тюремное заключение, в котором...
 
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