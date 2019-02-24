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Новый контейнерный поезд свяжет Беларусь и Румынию

25.02.2019 08:25 — Разное | Партизан  
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«Белинтертранс» запускает новый контейнерный поезд Беларусь-Румыния. Регулярный поезд организуется беларусской компанией совместно со словенской Rail Cargo Logistics d.o.o. и украинской ЗахидТрансСервис.

Первый поезд отправится в марте из Ганцевичей с экспортным грузом щепы для румынской компании. Планируется, что контейнерным поездом в этом году будет вывезено 120 тыс. т продукции.

Поезд будет следовать через Украину. В его составе 31 вагон с четырьмя контейнерами на каждом. Ориентировочный срок доставки — 39 часов, сообщает «Белинтертранс».
 
 
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«Белинтертранс» запускает новый контейнерный поезд Беларусь-Румыния. Регулярный поезд организуется беларусской компанией совместно со словенской Rail Cargo Logistics...
 
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