Новый контейнерный поезд свяжет Беларусь и Румынию

Первый поезд отправится в марте из Ганцевичей с экспортным грузом щепы для румынской компании. Планируется, что контейнерным поездом в этом году будет вывезено 120 тыс. т продукции.





Поезд будет следовать через Украину. В его составе 31 вагон с четырьмя контейнерами на каждом. Ориентировочный срок доставки — 39 часов, сообщает «Белинтертранс».