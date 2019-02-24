Антон Кушнир: каждый прыжок переживаю, чтобы меня не сложило…

Рад, что пошел в сезон? Все-таки после Игр в Пхенчхане тебя посещали разные мысли…

Доволен, что мы продолжили и выдержали, ведь хотели на середине сезона заканчивать. Доктор советовал ложиться в больницу, потому что спина у меня за неделю прострелила дважды. В таком состоянии прыгал «на мире». Но я не хочу об этом говорить. Лучше давайте о хорошем.





Хочу докатать сезон, поучаствовать во всех этапах Кубка мира. Были мысли о том, чтобы лечь в больницу [из-за болей в спине], но это, наверное, не совсем интересно. Негативные моменты спорта. На этапе Кубка мира в Москве решили прокатить свою минимальную программу, и я рад, что дома удалось пройти весь путь. Надеюсь, на старты в Китае меня еще хватит.









Как оценишь свою форму?

Напрыжки не хватает, чтобы прыгать тройное сальто с пятью пируэтами. Но мы выжимаем все соки для того, чтобы прыгать три с четырьмя. Это работает, в этот раз принесло результат.





Чувствуешь в себе потенциал, чтобы к Олимпиаде-2022 прыгать на высоком уровне?

Да, хочу хотя бы дойти до Китая. Каждый прыжок переживаю, чтобы меня не сложило…





Кто тебя сегодня поддерживал?

Папа приехал из Украины, сестра и племянники — тоже из Украины. Они целый день в дороге провели. Здесь же были супруга с детками.









Фото: Дарья Бурякина





Что думаешь о тестовых соревнования по синхронным прыжкам, которые пройдут в Раубичах 24 февраля и впервые в мире?

Отношусь к ним с интересом. Это новый вид программы. Это развитие для нашего вида спорта. Можно сказать, что Беларусь здесь на передовых позициях, так как задает темп. Это не может не радовать. Что касается синхрона, то мы пробовали некоторые прыжки. Правда, с другим партнером. В принципе, напрыжки нет ни у кого, поэтому все будут в одинаковых условиях. Какие прыжки? Двухсальтовые на синхрон. Тройные трамплины близко стоят. Невозможно прыгать тройные парами. Будет интересно и ново не только для болельщиков, но и для нас. Приглашаю всех!





С кем в паре будешь прыгать ты?

Обсудим это с тренерским составом. Сегодня Дима Мазуркевич, бедняга, упал… Даже не знаю. Будем думать.









Фото: Дарья Бурякина





Ажиотаж вокруг этапа Кубка мира по фристайлу не такой сильный, как в случае с чемпионатом Европы по биатлону, которые проходят в Раубичах параллельно. Это расстраивает?

Очень много людей пришло [на лыжную акробатику], а ведь соревнования проходили вечером, в мороз и сильный ветер. А что касается биатлона, то я очень рад за наших ребят. Это очень важный старт, много сильных биатлонистов приехало.









Помнишь, когда в последний раз соревновался в Раубичах?

tut.by. В год свадьбы брата моей супруги, то есть, наверное, около пяти лет назад (на сайте Международной федерации лыжного спорта отмечено, что Антон выступал в Раубичах в 2011 году и победил. — Прим.ред.). Уже и забыл, что из себя представляет здесь склон. Хочу сказать, что в этот раз очень грамотно провели подготовку склона. Много людей было озабочено этим, благодарен им за труд. Да, был ветер, да, мороз и иногда дождь, как было на тренировке, — но трасса хороша. К тому же, все уже привыкли, что в Москве и Раубичах всегда экстремальные условия для проведения этапов Кубка мира по лыжной акробатике, — передает слова Кушнира







