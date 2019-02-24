«Атлант М» вложил больше $100 тысяч в свой автомобильный стартап. Он собирается войти в ПВТ

— Идея платформы — консолидация всех продуктов, которые есть в холдинге, что позволит клиентам решить онлайн все основные вопросы, связанные с автомобилем: это выбор машины, ее покупка, обслуживание и последующая продажа, — отметил Алексей Власов.





Над проектом разработки e-commerce платформы работало несколько команд специалистов. Инвестиции в проект, который был запущен в феврале этого года, составили более $100 тысяч. Сейчас «Атлант М. Технологии» занимается дальнейшим усовершенствованием платформы и ищет новых специалистов.





До конца этого года стартап планирует стать резидентом ПВТ.









— «Атлант М. Технологии» планирует заниматься не только e-commers платформой, но и другими ИT-проектами, которые будут обслуживать не только интересы холдинга. В перспективе мы планируем создавать сбытовую сеть под свой основной на сегодня проект и напрямую выходить на автопроизводителей с предложением о новом формате сотрудничества.





Речь идет не о строительстве дилерских центров, а о добавлении продукции автопроизводителей на нашу платформу с нашей онлайн-торговлей. Думаю, такой формат вполне реален, — рассказал Алексей Власов.



