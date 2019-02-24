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«Атлант М» вложил больше $100 тысяч в свой автомобильный стартап. Он собирается войти в ПВТ

25.02.2019 08:19 — Разное | Партизан  
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Автомобильный холдинг «Атлант М» зарегистрировал компанию «Атлант М. Технологии». Стартап будет управлять платформой, позволяющей покупать машины онлайн, ее развитием и разработкой нового функционала, рассказал dev.by директор по развитию холдинга Алексей Власов.

«Атлант М» вложил больше 0 тысяч в свой автомобильный стартап. Он собирается войти в ПВТ
фото: av.by
— Идея платформы — консолидация всех продуктов, которые есть в холдинге, что позволит клиентам решить онлайн все основные вопросы, связанные с автомобилем: это выбор машины, ее покупка, обслуживание и последующая продажа, — отметил Алексей Власов.

Над проектом разработки e-commerce платформы работало несколько команд специалистов. Инвестиции в проект, который был запущен в феврале этого года, составили более $100 тысяч. Сейчас «Атлант М. Технологии» занимается дальнейшим усовершенствованием платформы и ищет новых специалистов.

До конца этого года стартап планирует стать резидентом ПВТ.


— «Атлант М. Технологии» планирует заниматься не только e-commers платформой, но и другими ИT-проектами, которые будут обслуживать не только интересы холдинга. В перспективе мы планируем создавать сбытовую сеть под свой основной на сегодня проект и напрямую выходить на автопроизводителей с предложением о новом формате сотрудничества.

Речь идет не о строительстве дилерских центров, а о добавлении продукции автопроизводителей на нашу платформу с нашей онлайн-торговлей. Думаю, такой формат вполне реален, — рассказал Алексей Власов.


 
 
Ссылка на источник 24
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Автомобильный холдинг «Атлант М» зарегистрировал компанию «Атлант М. Технологии». Стартап будет управлять платформой, позволяющей покупать машины онлайн, ее...
 
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