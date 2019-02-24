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Белорусские баскетболисты победили шведов в квалификации ЧЕ
Баскетболисты сборной Беларуси победно завершили первый квалификационный этап чемпионата Европы-2021,
Команда Беларуси
В последнем матче квалификационной группы А подопечные Александра Крутикова обыграли в Минске команду Швеции со счетом 73:60 (23:17, 13:13, 23:17, 14:13). Самым результативным в составе победителей стал центровой Артем Параховский, набравший 15 очков.
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Баскетболисты сборной Беларуси победно завершили первый квалификационный этап чемпионата Европы-2021, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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