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Белорусские баскетболисты победили шведов в квалификации ЧЕ

25.02.2019 08:16 — Разное | Партизан  
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Баскетболисты сборной Беларуси победно завершили первый квалификационный этап чемпионата Европы-2021, сообщает корреспондент БЕЛТА.


Команда Беларуси 

В последнем матче квалификационной группы А подопечные Александра Крутикова обыграли в Минске команду Швеции со счетом 73:60 (23:17, 13:13, 23:17, 14:13). Самым результативным в составе победителей стал центровой Артем Параховский, набравший 15 очков.


 
Теги: Минск
 
 
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Баскетболисты сборной Беларуси победно завершили первый квалификационный этап чемпионата Европы-2021, сообщает корреспондент БЕЛТА.
 
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