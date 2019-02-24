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Янчевский обсудил с главами белорусского и швейцарского Нацбанков, как регулировать финтех-компании

25.02.2019 08:09 — Разное | Партизан  
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Директор ПВТ Всеволод Янчевский и председатель правления Нацбанка Павел Каллаур в Швейцарии обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества в финансовой сфере между Беларусью и Швейцарской Конфедерацией. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка.

Белорусская делегация в ходе визита встретилась с председателем правления швейцарского Нацбанка Томасом Джорданом и председателем совета управляющих Федеральной службы финансового надзора Швейцарии Томасом Бауэром. Стороны обсудили, в частности, текущую экономическую ситуацию в двух странах, подходы к реализации денежно-кредитной политики, развитию финансовых рынков. Кроме того, представители белорусской и швейцарской делегаций обменялись мнениями по вопросам правового регулирования деятельности финтех-компаний.

Члены белорусской делегации также посетили учебный центр швейцарского Нацбанка в Герцензее. На встрече с руководством центра они обсудили вопросы расширения двустороннего взаимодействия в области развития и обучения персонала в рамках реализации швейцарской стороной Программы подготовки сотрудников центральных банков.
 
 
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Директор ПВТ Всеволод Янчевский и председатель правления Нацбанка Павел Каллаур в Швейцарии обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества в финансовой...
 
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