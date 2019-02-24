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На Европейские игры в Минск приедут 40 допинг-офицеров

25.02.2019 08:05 — Разное | Партизан  
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В 2017 году среди белорусских спортсменов выявлено пять допинг-нарушений, в прошлом — четырнадцать. При этом в подавляющем большинстве случаев спортсмены употребляли запрещенные вещества не умышленно, а, скорее, по незнанию.

Об этом директор НАДА Денис Мужжухин рассказал на республиканском информационном семинаре для журналистов региональных СМИ, посвященном II Европейским играм. 

Как сообщает "Гродненская правда", директор НАДА рассказал, что во время проведения II Европейских игр антидопинговую программу будет реализовать международная команда 40 допинг-офицеров из шести стран, в том числе Беларуси, и 240 волонтеров. Сейчас дирекция соревнований проводит отбор кандидатов. Наибольшее количество заявок из Польши и Азербайджана. 

Кроме того, за работой всех пунктов допинг-контроля будет следить независимая международная наблюдательная комиссия.

 
 
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В 2017 году среди белорусских спортсменов выявлено пять допинг-нарушений, в прошлом — четырнадцать. При этом в подавляющем большинстве случаев спортсмены...
 
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