На Европейские игры в Минск приедут 40 допинг-офицеров

Об этом директор НАДА Денис Мужжухин рассказал на республиканском информационном семинаре для журналистов региональных СМИ, посвященном II Европейским играм.





"Гродненская правда ", директор НАДА рассказал, что во время проведения II Европейских игр антидопинговую программу будет реализовать международная команда 40 допинг-офицеров из шести стран, в том числе Беларуси, и 240 волонтеров. Сейчас дирекция соревнований проводит отбор кандидатов. Наибольшее количество заявок из Польши и Азербайджана. Как сообщает", директор НАДА рассказал, что во время проведения II Европейских игр антидопинговую программу будет реализовать международная команда 40 допинг-офицеров из шести стран, в том числе Беларуси, и 240 волонтеров. Сейчас дирекция соревнований проводит отбор кандидатов. Наибольшее количество заявок из Польши и Азербайджана.





Кроме того, за работой всех пунктов допинг-контроля будет следить независимая международная наблюдательная комиссия.