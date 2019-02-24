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На Европейские игры в Минск приедут 40 допинг-офицеров
В 2017 году среди белорусских спортсменов выявлено пять допинг-нарушений, в прошлом — четырнадцать. При этом в подавляющем большинстве случаев спортсмены употребляли запрещенные вещества не умышленно, а, скорее, по незнанию.
Об этом директор НАДА Денис Мужжухин рассказал на республиканском информационном семинаре для журналистов региональных СМИ, посвященном II Европейским играм.
Как сообщает
Кроме того, за работой всех пунктов допинг-контроля будет следить независимая международная наблюдательная комиссия.
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В 2017 году среди белорусских спортсменов выявлено пять допинг-нарушений, в прошлом — четырнадцать. При этом в подавляющем большинстве случаев спортсмены...
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