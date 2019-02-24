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Тысячи румын вышли на антиправительственную демонстрацию

25.02.2019 08:03 — Разное | Партизан  
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Около 10 000 демонстрантов вышли вечером в воскресенье, 24 февраля, на улицы Бухареста, чтобы выразить протест против постановления правительства Румынии, меняющего порядок назначения руководящих лиц в государственной прокуратуре.


Фото: Reuters

Аналогичные, менее масштабные демонстрации прошли как минимум в десяти других городах страны.

Поводом для протестов стало принятое во вторник, 19 февраля, чрезвычайное постановление правительства, позволяющее кабинету министров, по мнению критиков реформы, осуществлять серьезное воздействие на работу госпрокуратуры. Кроме того, документ подразумевает, что генеральная прокуратура Румынии лишится части своих полномочий.

В знак протеста против данной реформы, вызвавшей также критику Евросоюза, работники прокуратуры в Бухаресте и пяти других городах Румынии планируют начать в понедельник многодневную забастовку.

Одним из наиболее видных критиков государственной политики в области правосудия является генеральный прокурор Румынии Августин Лазар.


 
 
Ссылка на источник 24
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Около 10 000 демонстрантов вышли вечером в воскресенье, 24 февраля, на улицы Бухареста, чтобы выразить протест против постановления правительства Румынии, меняющего...
 
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