Тысячи румын вышли на антиправительственную демонстрацию

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Аналогичные, менее масштабные демонстрации прошли как минимум в десяти других городах страны.





Поводом для протестов стало принятое во вторник, 19 февраля, чрезвычайное постановление правительства, позволяющее кабинету министров, по мнению критиков реформы, осуществлять серьезное воздействие на работу госпрокуратуры. Кроме того, документ подразумевает, что генеральная прокуратура Румынии лишится части своих полномочий.





В знак протеста против данной реформы, вызвавшей также критику Евросоюза, работники прокуратуры в Бухаресте и пяти других городах Румынии планируют начать в понедельник многодневную забастовку.





Одним из наиболее видных критиков государственной политики в области правосудия является генеральный прокурор Румынии Августин Лазар.



