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Дипломаты Колумбии покинули Венесуэлу пешком

25.02.2019 07:57 — Разное | Партизан  
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Четыре колумбийских консула покинули территорию Венесуэлы. Об этом сообщила миграционная служба Колумбии в воскресенье, 24 февраля.



Дипломаты возглавляли колумбийские консульства, расположенные в Сан-Антонио, Сан-Кристобале, Пуэрто-Аякучо и Сан-Карлос-дель-Сулии. Покидая Венесуэлу, консулы перешли границу пешком.
 

Такое решение принято из-за активного участия Боготы в попытках доставить американскую гуманитарную помощь в Венесуэлу, несмотря на запрет Каракаса.


 
 
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Четыре колумбийских консула покинули территорию Венесуэлы. Об этом сообщила миграционная служба Колумбии в воскресенье, 24 февраля.
 
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