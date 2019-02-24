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Дипломаты Колумбии покинули Венесуэлу пешком
Четыре колумбийских консула покинули территорию Венесуэлы. Об этом сообщила миграционная служба Колумбии в воскресенье, 24 февраля.
Дипломаты возглавляли колумбийские консульства, расположенные в Сан-Антонио, Сан-Кристобале, Пуэрто-Аякучо и Сан-Карлос-дель-Сулии. Покидая Венесуэлу, консулы перешли границу пешком.
Такое решение принято из-за активного участия Боготы в попытках доставить американскую гуманитарную помощь в Венесуэлу, несмотря на запрет Каракаса.
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Четыре колумбийских консула покинули территорию Венесуэлы. Об этом сообщила миграционная служба Колумбии в воскресенье, 24 февраля.
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