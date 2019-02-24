«Я за естественное совершенствование процесса»: Игорь Ляшенко о «переформатировании» Минпрома

Уже некоторое время ведется речь о том, что Министерство промышленности необходимо переформатировать. Называются два варианта. Первый – это создание Министерства промышленной политики. Второй – создание государственной корпорации по примеру Китайской Народной Республики.





- Лично мое видение этого года заключается в том, что Министерству промышленности надо разработать детальную политику долгосрочного и среднесрочного развития своих предприятий, обеспечить им поиск инвесторов и оптимизацию производственных процессов с финансовым оздоровлением, – сообщил вице-премьер Ляшенко. – А уже после решения этих задач можно и думать, наверное, над расширением задач Минпрома как более крупной организации Министерства промышленной политики.





«Я за естественное совершенствование процесса после достижения хороших показателей», – сказал вице-премьер.



