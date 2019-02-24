«Простите, что не сразу опомнились». В Бресте принесли венки узникам гетто к стройке элитного квартала





Фото: Людмила Селех

«Простите нас, что мы не сразу опомнились», «Гражданам Бреста , зверски убитым фашистами в годы ВОВ», — такие надписи размещены на лентах. По словам Виталия Казака, он изготовил их за свой счет, но каждый венок подписан от жителей одного из микрорайонов города.





«Я как коренной брестчанин, видя, что на протяжении месяца продолжается эта стройка, что возмущение у граждан растет, принял решение, что нам следует с намного большим уважением отнестись к тем, кто погиб мученически в этом квартале. <…> Получается, что всем наплевать. Одновременно выкапываются останки сотен и сотен замученных брестчан, не евреев только, а брестчан, и стоит кран, работает. И никто не собирается никак увековечивать эту память. Собираются ограничиться знаком», — сказал активист.













Фото: Людмила Селех





По его словам, с 1 марта возле стройки планируется вести сбор подписей под соответствующим обращением в Администрацию президента.





«Венки, которые мы поставили, — на правильном месте. Они должны здесь стоять. Если они будут выкинуты, то и я, и большинство брестчан расценят это как плевок в нашу память», — высказался Казак.





Как ранее сообщалось, на месте строительства элитного квартала, ограниченного улицами Советской, Дзержинского, Куйбышева и проспектом Машерова, на 20 февраля найдены останки около 600 человек. Предположительно их здесь около тысячи.









Фото: Людмила Селех





Массовое захоронение времен Великой Отечественной войны было обнаружено на строительной площадке в центре города во время рытья котлована. На месте строительства элитного жилого комплекса в годы войны находилось гетто, здесь происходили и расстрелы евреев. Неподалеку находится памятник 34 тысячам жертв Брестского гетто.



