Назван лидер на выборах в парламент Молдовы

Блок ACUM набрал 25,26%, у правящей в настоящее время Демократической партии – 24,48% голосов, партия ШОР набрала 8,55%.





пишет korrespondent.net Остальные партии не сумели преодолеть порог в 6% и не будут представлены в парламенте Молдовы. При этом ни одна из партий не набрала достаточного числа голосов для самостоятельного формирования большинства,korrespondent.net





Голосование впервые проходит по смешанной избирательной системе – 50 человек по партийным спискам, 51 – по одномандатным округам. Порога явки нет.





На момент закрытия участков избирателей составила 49,07%. На выборах проголосовало более 1,445 млн граждан.





Напомним, 24 февраля в Молдове состоялись парламентские выборы и референдум по вопросу сокращения количества депутатов парламента со 101 до 61. Спикер парламента Молдовы, вице-председатель Демократической партии Адриан Канду обвинил РФ в попытках вмешаться в выборы в стране.



