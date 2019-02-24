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Назван лидер на выборах в парламент Молдовы

25.02.2019 07:41 — Разное | Партизан  
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Партия социалистов республики Молдова лидирует с 31,75% на выборах в парламент по партийным спискам после обработки 95% протоколов, сообщает пресс-служба Центризбиркома страны.

Блок ACUM набрал 25,26%, у правящей в настоящее время Демократической партии – 24,48% голосов, партия ШОР набрала 8,55%.

Остальные партии не сумели преодолеть порог в 6% и не будут представлены в парламенте Молдовы. При этом ни одна из партий не набрала достаточного числа голосов для самостоятельного формирования большинства, пишет korrespondent.net

Голосование впервые проходит по смешанной избирательной системе – 50 человек по партийным спискам, 51 – по одномандатным округам. Порога явки нет.

На момент закрытия участков избирателей составила 49,07%. На выборах проголосовало более 1,445 млн граждан.

Напомним, 24 февраля в Молдове состоялись парламентские выборы и референдум по вопросу сокращения количества депутатов парламента со 101 до 61. Спикер парламента Молдовы, вице-председатель Демократической партии Адриан Канду обвинил РФ в попытках вмешаться в выборы в стране.


 
 
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Партия социалистов республики Молдова лидирует с 31,75% на выборах в парламент по партийным спискам после обработки 95% протоколов, сообщает пресс-служба...
 
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