На «Оскаре» назвали лучший фильм года

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Фильм рассказывает реальную историю путешествия темнокожего джазового пианиста Дона Ширли и его водителя Тони Валлелонги по югу США. Главные роли в ленте исполнили Вигго Мортенсен и Махершала Али.





Главной документальной картиной признан «Свободный подъем в одиночку», в коротком метре победила документалка «Точка. Конец предложения». Лучшим фильмом на иностранном языке жюри киноакадемии объявило «Рому» Альфонсо Куарона. Среди короткометражных лент критики отметили «Кожу» Гая Нэттива и Джейми Рэя Ньюмана.





Лучшей полнометражной анимационной картиной стал «Человек-паук: Через вселенные» режиссеров Боба Персикетти, Питера Рамзи и Родни Ротмана, а главным короткометражным мультфильмом года назван «Бао» за авторством Доми Ши.



