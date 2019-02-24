Главные победители «Оскара-2019». Посмотрите, кто стал фаворитом премии

В Лос-Анджелесе состоялось событие, которого многие киноманы ждут целый год: фильмам и актерам вручили «Оскары». По информации TUT.by рассказываем почти очевидные триумфы этого года.



Лучший фильм года – «Зеленая книга».



«Оскар» за лучшую мужскую роль достался Рами Малеку, которого вы помните по «Богемской рапсодии». К слову, Рами номинировали впервые, поэтому на сцене он пошутил, что вечно будет обязан группе Queen.



Статуэтку «Лучшая актриса» вручили Оливия Колман, сыгравшей королеву в фильме «Фаворитка». И она тоже решила пошутить на вручении: «Спасибо моим детям, я надеюсь, вы смотрите. Если нет, знайте: зря, этого же больше не случится».





Приз за звание лучшего режиссера получил Альфонсо Куарон, создавший фильм «Рома».



Статуэтка «Лучшая женская роль второго плана» отправилась Реджине Кинг за роль в фильме «Если Бил-стрит могла бы заговорить».



«Лучшая мужская роль второго плана» – у Махершалы Али за роль чернокожего музыканта в фильме «Зеленая книга».



Приз за «Лучший оригинальный сценарий» — и снова «Зеленая книга».



Номинацию «Лучший адаптированный сценарий» взял «Черный клановец». К слову, когда на сцену вышел режиссер фильма Спайк Ли, попросил не засекать время его выступления и зачитал пышную речь о борьбе с расизмом: «Выбирайте любовь, а не ненависть». Зал аплодировал Спайку стоя.



Статуэтка за «Лучшую операторскую работу» ушла мексиканскому режиссеру Альфонсо Куарону, который выступал в фильме «Рома» и как оператор.





«Лучший фильм на иностранном языке» – и снова «Рома» и Альфонсо Куарон.



Лучшим документальным фильмом признали картину «Свободный подъем в одиночку» — если вы ее еще не смотрели, советуем это исправить.



Идам дальше: звание «Лучший анимационный фильм» досталось мультфильму «Человек-паук: Через вселенные». И кстати фильм Marvel был впервые в этой номинации.



Статуэтку за «Лучший грим и прически» получили авторы фильма «Власть» за удивительное преображение Кристиана Бэйла в Дика Чейни.



«Лучший монтаж» — у «Богемской рапсодии».



«Лучшие визуальные эффекты» — у «Человека на Луне».



«Лучшее сведение звука», «Лучший монтаж звука» – обе отданы «Богемской рапсодии».



Призы за «Лучший дизайн костюмов» и «Лучшему художнику-постановщику» ушли картине «Черная пантера». Как и номинация «Лучший саундтрек».



Статуэтку за «Лучшую песню» вручили Леди Гаге и Брэдли Куперу за их хит Shallow, прозвучавший в фильме «Звезда родилась». Леди Гага произносила речь в слезах: «Дело не в том, сколько раз вы падаете, а в том — сколько поднимаетесь и продолжаете работать».



Лучший короткометражный фильм — «Кожа».



Лучший короткометражный анимационный фильм — американский мультфильм «Бао».



Лучший короткометражный документальный фильм — феминистское кино «Точка. Конец предложения».