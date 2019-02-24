На трассе М1 в Дубровенском районе BMW вылетел в кювет и опрокинулся: пострадали два человека

Два человека получили травмы при опрокидывании легковушки в Дубровенском районе. Об этом сообщили в ГАИ УВД Витебского облисполкома.



Фото: ГАИ Витебска

Авария произошла в ночь на 24 февраля на 582-м километре трассы М1 Брест — Минск — граница РФ. Здесь 22-летний водитель BMW не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП водитель и 21-летний пассажир легковушки получили телесные повреждения и были доставлены больницу.