В Барановичах пропал мужчина: вышел из дома и не вернулся

Мужчина проживает по адресу: Брестская обл., г. Барановичи, ул. Жукова, д. 18, корп. 2.

24 февраля 2019 года он ушел из дома в неизвестном направлении и пропал. До настоящего времени о его местонахождении ничего не известно. Мужчина нуждается в регулярном приеме медикаментов.

Приметы: рост 185-190 сантиметров, спортивного телосложения, темные волосы, короткая стрижка. Был одет в темно-серую куртку, синие джинсы, вязаную шапку.