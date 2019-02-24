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В Барановичах пропал мужчина: вышел из дома и не вернулся

25.02.2019 09:24 — Разное | Аргументы и факты  
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В Барановичах пропал мужчина: вышел из дома и не вернулся
Поисково-спасательный отряд "Ангел"

Мужчина проживает по адресу: Брестская обл., г. Барановичи,  ул. Жукова, д. 18, корп. 2.

24 февраля 2019 года он ушел из дома в неизвестном направлении и пропал. До настоящего времени о его местонахождении ничего не известно. Мужчина нуждается в регулярном приеме медикаментов.

Приметы: рост 185-190 сантиметров, спортивного телосложения, темные волосы, короткая стрижка. Был одет в темно-серую куртку, синие джинсы, вязаную шапку.

Всех владеющих информацией о пропавшем просят сообщить по телефонам +375297750408 или 102. 

В Барановичах пропал мужчина: вышел из дома и не вернулся
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О розыске Колмака Евгения Анатольевича 1983 г.р. сообщает поисково-спасательный отряд «Ангел».
 
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