«Оскара» за лучший фильм получила лента «Зеленая книга»





Лучшим фильмом года признана картина Питера Фарелли "Зеленая книга". Фильм Альфонсо Куарона "Рома" удостоен "Оскара" как лучшая иностранная лента.

Фильм «Зеленая книга» повествует о реальной истории путешествия джазового пианиста Дона Ширли и его водителя и охранника Тони Липа по югу США в 1962 году. В пути они пользуются так называемой Зеленой книгой, в которой указаны безопасные места для афроамериканцев. Авторами сценария являются Ник Валлелонга, Брайан Карри и Питер Фарелли, пишет ТАСС .

За звание лучшей картины также боролись "Рома", "Фаворитка", "Черная пантера", "Власть", "Черный клановец", "Звезда родилась" и "Богемская рапсодия".

Ранее "Зеленая книга" завоевала приз гильдии продюсеров США. В последние годы обладатель награды гильдии продюсеров зачастую становился победителем "Оскара".