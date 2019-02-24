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«Оскара» за лучший фильм получила лента «Зеленая книга»

25.02.2019 09:10 — Разное | Ежедневник  
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«Оскара» за лучший фильм получила лента «Зеленая книга»

Лучшим фильмом года признана картина Питера Фарелли "Зеленая книга". Фильм Альфонсо Куарона "Рома" удостоен "Оскара" как лучшая иностранная лента.

Фильм «Зеленая книга» повествует о реальной истории путешествия джазового пианиста Дона Ширли и его водителя и охранника Тони Липа по югу США в 1962 году. В пути они пользуются так называемой Зеленой книгой, в которой указаны безопасные места для афроамериканцев. Авторами сценария являются Ник Валлелонга, Брайан Карри и Питер Фарелли, пишет ТАСС.

За звание лучшей картины также боролись "Рома", "Фаворитка", "Черная пантера", "Власть", "Черный клановец", "Звезда родилась" и "Богемская рапсодия".

Ранее "Зеленая книга" завоевала приз гильдии продюсеров США. В последние годы обладатель награды гильдии продюсеров зачастую становился победителем "Оскара".

 
 
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Лучшим фильмом года признана картина Питера Фарелли "Зеленая книга". Фильм Альфонсо Куарона "Рома" удостоен "Оскара" как лучшая иностранная лента.
 
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