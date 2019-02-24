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В Минске стартовала неделя белорусской кухни
25.02.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
В Минске с 25 февраля по 3 марта пройдет XIX Неделя белорусской кухни, сообщает
В 60 ресторанах и кафе столицы посетителям предложат пять блюд национальной кухни. Принцип гастрономической недели – единая рецептура и цена независимо от типа и класса объекта. Организаторы намерены привлечь внимание горожан и гостей столицы к блюдам белорусской кухни популяризировать национальные кулинарные традиции.
Посетители ресторанов смогут попробовать жур с мясом,
Организатором конкурса выступает главное управление потребительского рынка Мингорисполкома. В разработке блюд очередной участвовали шеф-повара ведущих ресторанов Минска.
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Посетителям ресторанов предложат жур с мясом, салат «Журавины», гречаники с грибами, одуванчики с медово-клюквенной поливкой и другие блюда.
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