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В Минске стартовала неделя белорусской кухни

25.02.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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В Минске с 25 февраля по 3 марта пройдет XIX Неделя белорусской кухни, сообщает БЕЛТА со ссылкой на главное управление потребительского рынка Мингорисполкома.

В 60 ресторанах и кафе столицы посетителям предложат пять блюд национальной кухни. Принцип гастрономической недели – единая рецептура и цена независимо от типа и класса объекта. Организаторы намерены привлечь внимание горожан и гостей столицы к блюдам белорусской кухни популяризировать национальные кулинарные традиции.

Посетители ресторанов смогут попробовать жур с мясом, салат «Журавины», фаршированную свинину по-белорусcки с картофельными дольками, гречаники с грибами, одуванчики с медово-клюквенной поливкой и другие блюда.

Организатором конкурса выступает главное управление потребительского рынка Мингорисполкома. В разработке блюд очередной участвовали шеф-повара ведущих ресторанов Минска.



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Теги: Минск
 
 
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Посетителям ресторанов предложат жур с мясом, салат «Журавины», гречаники с грибами, одуванчики с медово-клюквенной поливкой и другие блюда.
 
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