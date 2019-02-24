В Минске стартовала неделя белорусской кухни

В Минске с 25 февраля по 3 марта пройдет XIX Неделя белорусской кухни, сообщает БЕЛТА со ссылкой на главное управление потребительского рынка Мингорисполкома.

В 60 ресторанах и кафе столицы посетителям предложат пять блюд национальной кухни. Принцип гастрономической недели – единая рецептура и цена независимо от типа и класса объекта. Организаторы намерены привлечь внимание горожан и гостей столицы к блюдам белорусской кухни популяризировать национальные кулинарные традиции.

Посетители ресторанов смогут попробовать жур с мясом, салат «Журавины» , фаршированную свинину по-белорусcки с картофельными дольками, гречаники с грибами, одуванчики с медово-клюквенной поливкой и другие блюда.

Организатором конкурса выступает главное управление потребительского рынка Мингорисполкома. В разработке блюд очередной участвовали шеф-повара ведущих ресторанов Минска.