25 февраля. События и люди

ПРАЗДНИКИ:

Кувейт - Национальный день (страна живёт за счёт нефти, а кувейтский динар в три раза сильнее доллара США).

ПРИМЕТЫ:

Алексий, Мелентий. Выставляли на утренний мороз зерно, предназначенное для посева, полагая, что тронутые морозом семена дадут лучший урожай.

РОДИЛИСЬ:

1707 Карло ГОЛЬДОНИ, итальянский драматург. По профессии был адвокатом.

1841 Пьер Огюст РЕНУАР, французский живописец и скульптор. Считал, что красота женщины заключается во взгляде, а мужчины - в крепких руках. По иронии судьбы, именно из-за болезни рук Ренуар был вынужден отказаться от живописи. Тогда он перешёл к скульптуре и, давая указания своему помощнику, лепил его руками шедевры, чтобы никто и не догадался, что это творения почти немощного и очень больного человека.

1871 Леся УКРАИНКА (Лариса Петровна КОСАЧ-КВИТКА), украинская писательница.

1873 Энрико КАРУЗО, выдающийся итальянский оперный тенор. После смерти Карузо в 48 лет от гнойного плеврита его тело было забальзамировано и на протяжении длительного времени выставлялось для всеобщего обозрения.

1943 Джордж ХАРРИСОН, английский музыкант, один из «Битлз». Был создателем новой рок-моды - моды на длинные волосы. Так как у Джорджа были слегка оттопыренные уши, он решил отращивать волосы, его примеру последовали и все участники группы, а потом и поклонники. Умер в 2001 году.

1972 Егор Станиславович ПАЗЕНКО, российский актёр.

1994 Эжени БУШАР, канадская теннисистка.

СОБЫТИЯ:

1836 Сэмюэл КОЛЬТ в США получил первый патент на шестизарядный револьвер 45 калибра. В первые десять лет фирма, производившая эти револьверы, с большим трудом избежала банкротства, но когда началась американо-мексиканская война, оказалось, что нет более эффективного оружия для всадника.

1940 Впервые в мире по телевидению показали хоккейный матч (между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Монреаль Канадиенс», на нью-йоркском канале W2XBS). Победу одержал «Нью-Йорк» со счётом 6:2.

1942 Над Лос-Анджелесом войска ПВО безуспешно попытались сбить несколько НЛО (при этом в городе началась массовая паника из-за слухов, что идет бой с японскими ВВС).

1956 На закрытом заседании XX съезда КПСС прозвучал знаменитый четырёхчасовой доклад Н.С. ХРУЩЁВА «О культе личности и его последствиях», разоблачающий культ личности СТАЛИНА.

1977 Пожар в московской гостинице «Россия» унёс жизни 42 человек. Очаг возгорания был на 13 этаже, а советские пожарные автолестницы доставали лишь до 7-го этажа.

1981 Самая грубая игра НХЛ (между «Бостон Брюинз» и «Миннесота Норт Старз») - 392 минуты штрафного времени (84 наказания). Кстати, стандартный хоккейный матч имеет продолжительность 60 минут.

1999 В Аргентине Вирджиня РИВЕРО родила девочку в автомобиле в момент дорожной аварии (её дочь стала самым юным в истории человеком, попавшим в аварию).

2010 Умер Владислав ГАЛКИН, российский актёр. Ему было 39 лет.