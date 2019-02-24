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Правительство считает, что в 2019 году ВВП Беларуси может вырасти

25.02.2019 09:53 — Разное | Ежедневник  
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Правительство считает, что в 2019 году ВВП Беларуси может вырасти

Первый заместитель премьер-министра Александр Турчин заявил, что для прироста ВВП в текущем году на 4% есть резервы

Правительство республики видит резервы, с помощью которых можно увеличить ВВП Беларуси. Об этом сообщил первый заместитель премьер-министра РБ Александр Турчин в эфире телеканала «Беларусь 1», передает БЕЛТА.

В 2019 году рост ВВП может составить 4%. Эта цифра выше среднего роста ВВП в мире, но цель вполне достижима. Резервы, как сообщил Турчин, для этого есть и немалые. Первый шаг – это нормальное корпоративное управление.

Первый вице-премьер рассказал, что Минэкономики проводило расчеты, какой размер ВВП может быть в Беларуси при различной производительности труда. 

Если бы мы достигли результатов по этим предприятиям-лидерам, то в принципе 150 млрд руб. (ВВП) мы бы имели", - заметил он. 

Также отмечается, что с 1 июля 2019 года начнет действовать закон о государственных закупках. Поэтому сейчас заинтересованные государственные органы готовят электронную платформу для госзакупок.

 
 
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Первый заместитель премьер-министра Александр Турчин заявил, что для прироста ВВП в текущем году на 4% есть резервы
 
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