«Решили перемен не производить». Николай Ананьев остается у руля «Минск-Арены»

Гендиректору «Минск-Арены» Николаю Ананьеву, который мог покинуть свой пост в конце января, продлили контракт до августа. Об этом TUT.BY сообщили несколько источников и подтвердили в Мингорисполкоме.



Николай Ананьев — справа. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В начале года мы сообщали, что гендиректор «Минск-Арены» Николай Ананьев в конце января покидает свой пост в связи с окончанием контракта. Его место сулили в числе прочего экс-главе Минска Андрею Шорцу и бывшему министру спорта Александру Шамко. Но эти перемены откладываются.

Как рассказали TUT.BY несколько источников, Ананьеву на полгода продлили контракт. Это подтвердили в Мингорисполкоме, который является нанимателем гендиректора спорткомплекса.

По словам собеседников портала, Ананьев остается для того, чтобы без проблем подготовить «Минск-Арену» к Европейским играм и достойно провести соревнования.

— Принимая решение о продлении, во главу угла поставили слаженность команды, которая проводила ряд международных первенств. Поэтому и решили на данном этапе перемен не производить, — говорит источник, знакомый с ситуацией.

Чем известен Николай Ананьев

Николай Ананьев, которому 12 апреля исполнится 70 лет, за свою долгую карьеру в спортивной отрасли занимал много высоких должностей.

Будучи помощником президента по вопросам спорта, он возглавлял белорусскую делегацию еще на Олимпиаде-1998 в Нагано.



Фото: Reuters

Вскоре после возвращения из Японии Николай Ананьев стал министром спорта. Третьим по счету в истории суверенной Беларуси. Правда, задержался он на этом посту чуть больше года. Ананьев конфликтовал со своими заместителями Сергеем Тетериным и Александром Григоровым. А затем против него было возбуждено уголовное дело. Правда, обвинений Ананьеву так и не предъявили, но министерский портфель пришлось уступить Евгению Ворсину, который руководил ведомством с апреля 1999-го до января 2003-го.

Ну, а вражда Ананьева с Александром Григоровым вышла на новый виток в 2005 году. Когда Григоров стал министром спорта, Ананьев, занимавший в то время пост директора РГУОР, эту сферу все же покинул, несмотря на письмо сотрудников училища олимпийского резерва в защиту шефа, которое они направили президенту. Ананьев перешел в управление капитального строительства Мингорисполкома.

Впрочем, когда началось строительство «Минск-Арены», именно Ананьев был назначен заместителем представителя президента на этой большой стройке. А в январе 2010 года Александр Лукашенко поставил Николая Ананьева генеральным директором «Минск-Арены», которую он возглавляет по сей день.

В 2012 году Николаю Ананьеву снова вернули и пост одного из вице-президентов Национального олимпийского комитета. Кроме того, до конца августа 2018 года он руководил Белорусским союзом конькобежцев.