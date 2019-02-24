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«Успешно исследовать на иностранном языке...»

25.02.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Дзержинской земле выпала огромная честь принимать участников Республиканского конкурса работ исследовательского характера (конференции) учащихся по учебным предметам «Английский язык», «Немецкий язык», «Французский язык», «Испанский язык», «Китайский язык». Мероприятие проходило с 22 по 24 февраля на базе областного аграрно-технического профессионального лицея.

«Здесь собрались те, кто может применить свои знания, исследовать на иностранном языке из первоисточника, сделать многое для страны», –отметила Алла Олеговна Казючиц, консультант Минитерства образования Республики Беларусь.

78 учащихся из всех уголков Беларуси – города Минска, Минской, Витебской, Гомельской, Гродненской, Могилёвской, Бретской областей, а также команды Лицея Белгосуниверстета, Минского суворовского военного училища – поразили жюри содержательностью исследовательских работ, ораторским мастерством.

Представителям каждой из команд гостеприимные организаторы вручили вкусный пирог. Желающие смогли приобрести изделия школьных бизнес-компаний, продегустировать вкусные блюда, погладить любимого зверька из контактного мини-зоопарка, сфотографироваться на память в специально оборудованной фотозоне, поиграть в шахматы. С Днём защитников Отечества в нетрадиционной форме поздравил директор лицея Эдуард Юрьевич Пирский. Для педагогов организована увлекательская экскурсия в экотехнопарк «Волма».

«Нахождение в Дзержинском районе позволило вам, ребята, достичь высоких результатов. Вы счастливые, потому что ваши таланты разбудили педагоги», – подчеркнула начальник управления по образованию, спорту и туризму Дзержинского райисполкома Галина Владимировна Гапанькова. Высокий научный потенциал учащихся отметила главный специалист главного управления по образованию Минского облисполкома Елена Геннадьевна Жученко.

Все участники конурса получили подарки от Минского государственного лингвистического университета, Белорусской ассоциации «Конкурс», издательства «Аверсэв». Но самый важный подарок – публикация в сборнике научных работ.

И надолго запомнятся напутственные слова ректора Минского государственного лингвистического университета Натальи Петровны Барановой: «Вы все – победители. Какой бы профессиональный путь вы ни выбрали, исследование пригодится в жизни. Каждому желаем встретить красивую профессиональную судьбу».





 
Теги: Минск
 
 
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Дзержинской земле выпала огромная честь принимать участников Республиканского конкурса работ исследовательского характера (конференции)...
 
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