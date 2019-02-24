Юбилей высшей пробы

Золотой юбилей свадьбы в феврале отпраздновали городокчане Владимир Афанасьевич и Любовь Владимировна Мозжаровы (на снимке). В компании родных и близких они пришли в загс на юбилейную регистрацию брака.





Полвека муж и жена идут по жизни рука об руку, воспитали сына Игоря и двух дочерей: Анжелу и Татьяну, которые подарили счастливым бабушке и дедушке шестерых внучат. Супруги Мозжаровы уверены, что сохранить трепетные чувства друг к другу они сумели благодаря крепкой любви и пониманию, что никакие житейские невзгоды не стоят того, чтобы близкий человек был несчастен.

Познакомились Владимир и Любовь в 1968 году, а в феврале следующего года уже сыграли свадьбу. Глава семейства вспоминает, что загс в то время находился в районе теперешнего колледжа в дощатом здании. Супруги расписались и пошли домой, где уже были накрыты столы. Вить семейное гнездышко стали в доме Владимира — уроженца д. Малые Стайки (в то время он работал в леспромхозе водителем лесовоза - авт.). Любовь Владимировна работала дежурной на переезде.

К теплым поздравлениям родных присоединилась Городокская районная организация РОО «Белая Русь».

Любовь ШЛЕЙКО.