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За выходные столичная ГАИ задержала 22 пьяных водителя и 53 бесправника

25.02.2019 10:25 — Разное | Tut.by  
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За выходные дни в столице инспекторы задержали 22 пьяных водителя и 53 бесправника. Об этом сообщили в ГАИ Минска.


Фото: Сергей Балай, TUT.BY

— 23−24 февраля инспекторы выявили 1608 нарушений ПДД. От управления транспортными средствами было отстранено 53 водителя, не имеющих права управления, и 22 водителя, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, — проинформировали в ГАИ.

Инспекторы напомнили, что за управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления, предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 5 до 20 базовых величин. Те же действия, совершенные повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такие же нарушения, влекут наложение штрафа в размере от 20 до 50 базовых величин или административный арест. За «пьяную езду» предусмотрен штраф от 50 до 100 базовых с лишением права управления на 3 года.

 
Теги: Минск
 
 
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23−24 февраля инспекторы выявили всего 1608 нарушений ПДД.
 
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