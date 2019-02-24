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Китай и США добились прогресса в торговых переговорах
25.02.2019 10:29 — Разное | Ежедневник
Президент США заявил об "очень продуктивных переговорах" с Китаем по торговым вопросам. В Белом доме не исключают проведения саммита с главой Китая во Флориде.
Президент США Дональд Трамп объявил, что введение новых штрафных пошлин в отношении Китая будет перенесено. В связи с "очень продуктивными переговорами" запланированное на 1 марта введение пошлин будет отложено, написал Трамп на своей странице в "Твиттере". Дальнейшие подробности он не сообщил, пишет
Одновременно с этим Трамп объявил, что "при условии дополнительного прогресса" на переговорах может быть запланирована его встреча с главой Китая Си Цзиньпином в американской Флориде. "Очень хорошие выходные для США и Китая", - написал Трамп. В минувшую пятницу Трамп принял в Белом доме вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ, заявив о "хороших шансах заключить сделку".
1 марта завершается 90-дневное "перемирие", заключенное Вашингтоном и Пекином на саммите "большой двадцатки" в начале декабря 2018 года в Аргентине. Белый дом заявил, что введет штрафные пошлины в отношении Китая, если стороны не достигнут соглашения. Пошлины, размер которых могут повысить с 10% до 25%, в этом случае распространятся на импорт из Китая, суммарно на 200 миллиардов долларов.
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Президент США заявил об "очень продуктивных переговорах" с Китаем по торговым вопросам. В Белом доме не исключают проведения саммита с главой Китая во Флориде.
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