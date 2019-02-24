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Что, простите? В Минске пройдет концерт для фанатов аниме. С оркестром!
Впервые в Минске можно будет услышать популярные мелодии из аниме и компьютерных игр, к тому же еще и в исполнении симфонического оркестра — такой
Это концерт, в программе которого прозвучат самые известные темы из аниме и популярных компьютерных игр. Имитация звуков войны, сражений, ревущих монстров, фантастических транспортных средств и много другого представят зрителю в исполнении симфонического оркестра Национальной государственной телерадиокомпании Республики Беларусь. Руководить оркестром в этот вечер будет известный японский композитор и дирижер — Кеничи Симура! Также в шоу примет участие российская певица и обладательница необычного таланта дублировать персонажа аниме Аме — Мария Бабанова.
В Японии музыка компьютерных игр и аниме возведена в ранг высокого искусства: ее пишут выдающиеся композиторы, исполняют лучшие музыканты и записывают с применением передовой техники. На шоу в Минске прозвучит музыка из Sailor Moon, Silent Hill, Resident Evil, Neon Genesis Evangelion, Final Fantasy X, Castlevania, Metal Gear Solid, Super Mario Bros., Dark Souls и многих других популярных проектов. Приходите погрузиться в виртуальный мир и в атмосферу любимой анимации.
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Впервые в Минске можно будет услышать популярные мелодии из аниме и компьютерных игр, к тому же еще и в исполнении симфонического оркестра - 4 апреля в Центральном...
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