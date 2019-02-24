Правительство намерено внести предложения по корректировке указа N222 – Турчин

В указ N222 "О регулировании предпринимательской деятельности и реализации товаров индивидуальными предпринимателями и иными физическими лицами" планируется внести коррективы, сообщил первый заместитель премьер-министра Александр Турчин в интервью телеканалу "Беларусь 1" .

"Мы сейчас анализируем практику применения указа N222. Есть мысли этот документ немножко, или даже не немножко, подкорректировать. На мой взгляд, некоторые нормы свою актуальность утратили", - сказал А.Турчин.

"К примеру, всем известные чеки, когда товар привозится из Российской Федерации", - уточнил он. "Необходимость наличия чеков вызывает нарекания у предпринимателей", - полагает А.Турчин.

Как сообщил первый вице-премьер, "мы с министерством по налогам и сборам сделаем, наверное, общий порядок". "Есть товарно-транспортные накладные и другие документы, которых вполне достаточно для того, чтобы проверять легальность ввоза того или иного товара на территорию нашей страны", - пояснил А.Турчин.

По его словам, в планах завершить работу по корректировке этого указа в первом полугодии 2019 года.

"Мы отрегулируем этот вопрос, посоветовавшись с нашими бизнесменами", - добавил первый замглавы правительства.

Как сообщалось, указ N222 начал действовать с 1 января 2016 года. В соответствии с ним для индивидуальных предпринимателей устанавливается обязанность иметь в наличии на все реализуемые товары, в том числе ввозимые из стран ЕАЭС, документы, подтверждающие приобретение (поступление) этих товаров.

Применение норм данного указа вызвало протестные настроения среди предпринимателей,

По оценкам общественного объединения "Перспектива", потери от введения указа N222 составили уже около $400 млн.