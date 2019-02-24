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Статуэтки розданы. «Оскар» за лучший фильм получила «Зелёная книга»

25.02.2019 11:06 — Разное | СТВ  
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Новости мира. В США вручены главные призы в мире киноиндустрии. Главную статуэтку получила комедийная драма о расовой дискриминации «Зеленая книга», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Статуэтки розданы. «Оскар» за лучший фильм получила «Зелёная книга»

Лучшим актером назвали египтянина Рами Малека за роль Фредди Меркьюри в «Богемской рапсодии». А лучшей актрисой стала Оливия Колман, которая сыграла королеву Анну в фильме «Фаворитка».

Статуэтки розданы. «Оскар» за лучший фильм получила «Зелёная книга»

Организаторы «Оскара» в 2019 году ввели немало новшеств. Так, это была самая короткая церемония награждения: телетрансляция длилась 3 часа, на час меньше, чем обычно.

Статуэтки розданы. «Оскар» за лучший фильм получила «Зелёная книга»

Кроме этого, на сцене не было ведущих, вместо них оскары вручали победители премии прошлых лет.

Статуэтки розданы. «Оскар» за лучший фильм получила «Зелёная книга»
 
 
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Новости мира. В США вручены главные призы в мире киноиндустрии. Главную статуэтку получила комедийная драма о расовой дискриминации «Зеленая книга», сообщили в...
 
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