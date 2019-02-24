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На выборах в Молдове лидируют социалисты

25.02.2019 10:47 — Разное | СТВ  
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Новости Модовы. Партия социалистов лидирует на парламентских выборах в Молдове,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За неё проголосовали более 30% избирателей. Правящая партия идет третьей.

На выборах в Молдове лидируют социалисты

Явка избирателей составила почти 50%. Впервые голосование проходило по смешанной системе: граждане отдавали свой голос не только за партию, но и за кандидатов в депутаты по одномандатным округам.

На выборах в Молдове лидируют социалисты

Подсчёт голосов продолжится до полудня. В ЦИК должны поступить данные из избирательных участков за рубежом. Они были открыты и в Беларуси. В нашей стране проживает 2400 граждан Молдовы.
 
 
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Новости Модовы. Партия социалистов лидирует на парламентских выборах в Молдове,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За неё проголосовали более 30%...
 
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