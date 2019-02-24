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«Фристайл – очень красивый вид спорта». Как прошёл этап КМ в Раубичах – мнения фристайлистов и болельщиков

25.02.2019 10:44 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Элита мирового фристайла дорогу в Раубичи знает уже хорошо: почти каждый год в последнее время один из этапов Кубка мира проходит в Беларуси, сообщили в программе «Неделя спорта».

Нынешний этап по срокам как раз совпал с биатлонным чемпионатом, но это не значит, что лыжные акробаты остались без внимания.

«Фристайл – очень красивый вид спорта». Как прошёл этап КМ в Раубичах – мнения фристайлистов и болельщиков

«Фристайл – очень красивый вид спорта». Как прошёл этап КМ в Раубичах – мнения фристайлистов и болельщиков

Своя аудитория, свои поклонники и своя атмосфера. Корреспондент Екатерина Лихошапко убедилась, что этот зрелищный вид спорта не оставляет равнодушным. А новый вид программы – синхронные прыжки – так точно.

Фристайл – один из самых зрелищных видов спорта. Высокие скорости, невообразимые фигуры в полете. Этап Кубка мира в Беларуси надежно обосновался в календаре международной федерации.

23 февраля, несмотря на неприятный ветер и морозную погоду, в так называемом колизее спорткомплекса было много зрителей. Некоторые из них плавно перешли с соседствующей биатлонной трассы, другие же приехали специально на фристайл.

Болельщики:

«Фристайл – очень красивый вид спорта». Как прошёл этап КМ в Раубичах – мнения фристайлистов и болельщиков

Я всегда болею за наших. Команда очень сильная, в мире всем дает фору. Антон Кушнир – фаворит нашей команды. Увидел сегодня Аллу Цупер, сделал селфи.

«Фристайл – очень красивый вид спорта». Как прошёл этап КМ в Раубичах – мнения фристайлистов и болельщиков

«Фристайл – очень красивый вид спорта». Как прошёл этап КМ в Раубичах – мнения фристайлистов и болельщиков

Фристайл – очень красивый вид спорта, можно смотреть не отрываясь.

Приехали из Курска к вам на биатлон, на чемпионат Европы – поболеть за вас, за украинцев, за Россию. Ну и на фристайл зашли, конечно. Такую возможность нельзя упускать. Этап Кубка мира – это очень важно.

«Фристайл – очень красивый вид спорта». Как прошёл этап КМ в Раубичах – мнения фристайлистов и болельщиков

Хотели показать старшему сыну (ему восемь лет), что такое фристайл вживую, потому что это зрелищно, здорово, поэтому приехали, несмотря на погоду.

«Фристайл – очень красивый вид спорта». Как прошёл этап КМ в Раубичах – мнения фристайлистов и болельщиков

Я вообще люблю этот вид спорта, все время наблюдаю за ним. Уже который год приезжаю, болею за наших. Желаю всем победы!

«Фристайл – очень красивый вид спорта». Как прошёл этап КМ в Раубичах – мнения фристайлистов и болельщиков

23 февраля в Раубичах количество звездных воздушных акробатов, можно сказать, зашкаливало. Тут вам и олимпийские чемпионы, и победители мира и Европы – всего 58 человек.

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Среди мужчин среди прочих в суперфинал удалось прыгнуть только Антону Кушниру, где он завоевал серебряную медаль. Для белоруса это первая в сезоне кубковая награда.

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«Фристайл – очень красивый вид спорта». Как прошёл этап КМ в Раубичах – мнения фристайлистов и болельщиков

В воскресный день, 24 февраля, склон комплекса «Раубичи» совсем не отдыхал. По следам этапа Кубка мира здесь прошли претендующие на включение в официальную программу синхронные прыжки. Многие спортсмены выполняли их впервые, совсем без репетиций. Дебют можно считать удачным: белорусский тандем Антона Кушнира и Артема Башлакова занял первое место.

«Фристайл – очень красивый вид спорта». Как прошёл этап КМ в Раубичах – мнения фристайлистов и болельщиков

Артем Башлаков, победитель этапа Кубка мира по фристайлу в синхронных прыжках:
Фристайл – это личный вид спорта, от тебя всё зависит. А здесь нужно еще подстраиваться друг под друга: кто-то поменял старт свой, кто-то – наезд на трамплин, кто-то – приземление. Много нюансов по синхронам.

С Антоном, если честно, репетировали только сегодня первый день. Буквально три-четыре прыжка с ним попрыгали. И припрыгались – нашли друг друга.

«Фристайл – очень красивый вид спорта». Как прошёл этап КМ в Раубичах – мнения фристайлистов и болельщиков

«Фристайл – очень красивый вид спорта». Как прошёл этап КМ в Раубичах – мнения фристайлистов и болельщиков

«Фристайл – очень красивый вид спорта». Как прошёл этап КМ в Раубичах – мнения фристайлистов и болельщиков

«Фристайл – очень красивый вид спорта». Как прошёл этап КМ в Раубичах – мнения фристайлистов и болельщиков

«Фристайл – очень красивый вид спорта». Как прошёл этап КМ в Раубичах – мнения фристайлистов и болельщиков

Зрителям новинка программы пришлась по вкусу, ведь для обывателя оценить синхронность исполнения куда проще, чем разобраться в тонкостях воздушных пируэтов. В восторге остались и сами спортсмены.

«Фристайл – очень красивый вид спорта». Как прошёл этап КМ в Раубичах – мнения фристайлистов и болельщиков

Димитри Ислер, призер этапа Кубка мира по фристайлу-2019 в Лэйк-Плэсиде:
Прыжки в тандеме я выполнял впервые. Мне это доставило много удовольствия. Предварительно обговорив с партнером ключевые моменты, мы выполнили единственный тренировочный прыжок, чтобы избежать ошибок.

Уже в следующие выходные в Китае пройдут два заключительных в этом сезоне этапа Кубка мира. Там у наших фристайлистов еще будут шансы, чтобы повыше подняться в общем зачете. Пока Антон Кушнир в генерале занимает четвертую позицию, Александра Романовская после минской неудачи опустилась на пятую строчку. Но разрывы позволяют белоруске рассчитывать на общий пьедестал.

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«Фристайл – очень красивый вид спорта». Как прошёл этап КМ в Раубичах – мнения фристайлистов и болельщиков
 
 
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