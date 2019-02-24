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Буров и Никитин о своих победах на этапе КМ в Раубичах: «Не все забрали медали – серебро оставили белорусам»
Новости Беларуси. Среди мужчин на этапе Кубка мира по фристайлу в Раубичах Антон Кушнир завоевал серебряную медаль. Золото и бронзу увезли домой россияне – Максим Буров и Станислав Никитин, сообщили в программе «Неделя спорта».
Максим Буров, Станислав Никитин, победитель и призер этапа Кубка мира по фристайлу в Минске:
Трамплины идеальные, склон идеальный. Единственное, погода подвела немножко. Ну ничего, результат, в принципе, неплохой. Работаем дальше. Дальше – больше.
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Буров и Никитин о своих победах на этапе КМ в Раубичах: «Не все забрали медали – серебро оставили белорусам»
Новости Беларуси. Среди мужчин на этапе Кубка мира по фристайлу в Раубичах Антон Кушнир завоевал серебряную медаль. Золото и бронзу увезли домой россияне – Максим...
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