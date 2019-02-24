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В Минске начинается Неделя белорусской кухни. Чем будут угощать повара?

25.02.2019 10:39 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 19-я Неделя белорусской кухни 25 февраля стартует в Минске,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К гастрономическом марафону подключились 60 ресторанов и кафе столицы.

В Минске начинается Неделя белорусской кухни. Чем будут угощать повара?

В Минске начинается Неделя белорусской кухни. Чем будут угощать повара?

Предлагать блюда уже традиционно будут по одной цене, а готовить – по единым рецептам. В 2019 году гурманам предстоит оценить вкус 5 изысков национальной кухни. В меню вошли жур с мясом, салат «Журавiны», мясо по-белорусcки с картофельными дольками, гречаники с грибами и одуванчики с медово-клюквенной поливкой.

В Минске начинается Неделя белорусской кухни. Чем будут угощать повара?

Андрей Измайлович, разработчик меню XIX Недели белорусской кухни:
Белорусская кухня напоминает о себе. Потому что каждый человек должен попробовать не только те новые блюда, которые появляются на нашем пространстве, но и не забывать о традициях.

В Минске начинается Неделя белорусской кухни. Чем будут угощать повара?

В Минске начинается Неделя белорусской кухни. Чем будут угощать повара?

Главная цель – популяризация национальных кулинарных традиций. Попробовать блюда можно уже 25 февраля. Продлится же неделя белорусской кухни до 3 марта.
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 19-я Неделя белорусской кухни 25 февраля стартует в Минске,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К гастрономическом марафону...
 
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