|
Снежана Дребенкова: Можно попробовать включить синхронные прыжки в соревнования во все этапы КМ
Новости Беларуси. Накануне в «Раубичи» съехались и поклонники фристайла, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Там прошел этап Кубка мира и Международный турнир по синхронным прыжкам.
Снежана Дребенкова, участник Международного турнира по синхронным прыжкам:
Турнир по синхронным прыжкам проводился впервые в истории мирового спорта. Символично, что победителем соревнований стал белорусский дуэт Антон Кушнир и Артем Башлаков.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Накануне в «Раубичи» съехались и поклонники фристайла, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Беларусь завершила ЧЕ по биатлону в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)