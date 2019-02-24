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Снежана Дребенкова: Можно попробовать включить синхронные прыжки в соревнования во все этапы КМ

25.02.2019 10:25 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Накануне в «Раубичи» съехались и поклонники фристайла, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Беларусь завершила ЧЕ по биатлону в «Раубичах» с тремя медалями

Там прошел этап Кубка мира и Международный турнир по синхронным прыжкам.

Снежана Дребенкова: Можно попробовать включить синхронные прыжки в соревнования во все этапы КМ

Снежана Дребенкова, участник Международного турнира по синхронным прыжкам:
Синхронные прыжки мы вообще не прыгали. Первая тренировка такая была. Казалось, что будет немножко страшнее и тяжелее, но на самом деле все не так уж и страшно. Можно попробовать включить их в соревнования во все этапы Кубка мира, больше будет медалей.

Снежана Дребенкова: Можно попробовать включить синхронные прыжки в соревнования во все этапы КМ

Снежана Дребенкова: Можно попробовать включить синхронные прыжки в соревнования во все этапы КМ

Турнир по синхронным прыжкам проводился впервые в истории мирового спорта. Символично, что победителем соревнований стал белорусский дуэт Антон Кушнир и Артем Башлаков.

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Новости Беларуси. Накануне в «Раубичи» съехались и поклонники фристайла, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Беларусь завершила ЧЕ по биатлону в...
 
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