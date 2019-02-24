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«Улучшили результаты лечения и выживаемость». В Беларуси детская смертность от заболеваний сердца снизилась
Новости Беларуси. Белорусским кардиохирургам удалось сократить количество смертельных случаев при заболеваниях сердца у детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2018 году в РНПЦ детской хирургии проведено около 5 тысяч операций. Более тысячи – по коррекции врожденных пороков сердца.
В руки врачей попадают малыши, вес которых иногда не превышает и килограмма. А средний возраст маленьких пациентов – около 2 лет. Шансы на выздоровление серьезно увеличила и практика малоинвазивных вмешательств. После такой процедуры ребёнок восстанавливается гораздо быстрее.
Анна Желобкович:
Константин Дроздовский, директор ГУ «РНПЦ детской хирургии»:
Речь идет об операциях у детей весом около килограмма. Мы их оперируем, совместно с РНПЦ «Мать и дитя» выхаживаем. И они развиваются и вырастают дальше нормально.
В планах у хирургов создание детской эндоскопической службы. Она нужна для оперативной помощи детям, которые проглатывают монетки, батарейки и прочие мелкие предметы. Каждый год количество таких пациентов исчисляется сотнями.
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«Улучшили результаты лечения и выживаемость». В Беларуси детская смертность от заболеваний сердца снизилась
Новости Беларуси. Белорусским кардиохирургам удалось сократить количество смертельных случаев при заболеваниях сердца у детей, сообщили в программе Новости «24...
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