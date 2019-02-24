ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Улучшили результаты лечения и выживаемость». В Беларуси детская смертность от заболеваний сердца снизилась

25.02.2019 09:57 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Белорусским кардиохирургам удалось сократить количество смертельных случаев при заболеваниях сердца у детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2018 году в РНПЦ детской хирургии проведено около 5 тысяч операций. Более тысячи – по коррекции врожденных пороков сердца.

«Улучшили результаты лечения и выживаемость». В Беларуси детская смертность от заболеваний сердца снизилась

В руки врачей попадают малыши, вес которых иногда не превышает и килограмма. А средний возраст маленьких пациентов – около 2 лет. Шансы на выздоровление серьезно увеличила и практика малоинвазивных вмешательств. После такой процедуры ребёнок восстанавливается гораздо быстрее.

«Улучшили результаты лечения и выживаемость». В Беларуси детская смертность от заболеваний сердца снизилась

Анна Желобкович:
Большое спасибо вообще в целом нашим специалистам, хирургам, за то, что в нашей стране проводятся такие сложнейшие многоэтапные операции, которые возвращают наших деток к полноценной жизни. Потому что это на самом деле очень сложный тяжелый порок. У нас сейчас все хорошо.

«Улучшили результаты лечения и выживаемость». В Беларуси детская смертность от заболеваний сердца снизилась

Константин Дроздовский, директор ГУ «РНПЦ детской хирургии»:
Мы улучшили результаты лечения и выживаемость деток с очень тяжелой патологией, которая является знаковой в детской хирургии, это некротический энтероколит. Как правило, это маленькие недоношенные дети, которые требуют вмешательства сразу после рождения.

Речь идет об операциях у детей весом около килограмма. Мы их оперируем, совместно с РНПЦ «Мать и дитя» выхаживаем. И они развиваются и вырастают дальше нормально.

«Улучшили результаты лечения и выживаемость». В Беларуси детская смертность от заболеваний сердца снизилась

В планах у хирургов создание детской эндоскопической службы. Она нужна для оперативной помощи детям, которые проглатывают монетки, батарейки и прочие мелкие предметы. Каждый год количество таких пациентов исчисляется сотнями.
 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Белорусским кардиохирургам удалось сократить количество смертельных случаев при заболеваниях сердца у детей, сообщили в программе Новости «24...
 
Новости дня
Новости разные
 
Турчин: 222-й указ мы подкорректируем. Предпринимателей услышали?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.02.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
25.02.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика