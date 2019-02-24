|
Житель Смолевичского района обвиняется в убийстве беспомощной матери
Новости Беларуси. Завершено расследование уголовного дела по факту убийства жителем Смолевичского района своей матери.
Как
Во время расследования подозреваемый утверждал, что его мать скончалась от болезни, а травмы у женщины появились из-за падения.
Установлено, что безработный гражданин жил вместе с матерью. После инсульта женщина не могла двигаться, ей требовался постоянный уход. Накануне произошедшего мужчина получил пенсию своей матери и употребил алкоголь.
Когда женщине потребовалась помощь, фигурант разозлился и нанёс матери более 60 ударов, что привело к её смерти. После содеянного мужчина пошёл спать. Когда гражданин обнаружил женщину мёртвой, он попытался скрыть следы преступления и позвонил в скорую.
Мужчина обвиняется в жестоком убийстве беспомощного. Обвиняемый заключён под стражу. Уголовное дело передано в прокуратуру.
Зимой 2019 года в Минске была убита 61-летняя женщина.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Завершено расследование уголовного дела по факту убийства жителем Смолевичского района своей матери.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)