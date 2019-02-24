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В Бресте погиб мужчина на электровелосипеде
25.02.2019 11:32 — Разное | Виртуальный Брест
Несчастье случилось в областном центре в субботу, 23 февраля. Житель областного центра не справился с управлением электровелосипеда и врезался в бетонную урну.
pixabay.com
От полученных травм он скончался. Официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко рассказал:
- Инцидент случился на остановке «Заречная» проспекта Республики. Житель Бреста 1984 года рождения, управляя электровелосипедом, на скорости 66 км/ч врезался в бетонную урну и погиб. По факту проводится проверка.
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Несчастье случилось в областном центре в субботу, 23 февраля. Житель областного центра не справился с управлением электровелосипеда и врезался в бетонную урну. ...
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