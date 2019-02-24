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В Столине на железнодорожном вокзале из-за бесхозной сумки эвакуировали 25 человек
25.02.2019 11:32 — Разное | Виртуальный Брест
23 февраля в Столине на вокзале проводилась эвакуация пассажиров и персонала. Причиной стала бесхозная сумка, которую нашли в здании.
Официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко рассказал:
- В дежурную часть Столинского РОВД в 16.10 23 февраля поступило сообщение о том, что на железнодорожной станции Горынь в Столине находится бесхозная матерчатая дорожная сумка. На место вызова прибыли сотрудники департамента охраны. Проводилась эвакуация 25 человек. Взрывоопасных предметов не обнаружено. Вскоре был найден и хозяин сумки. Это неработающий житель деревни Язвинка Столинского района 1976 года рождения. Он в состоянии алкогольного опьянения забыл сумку на вокзале. На мужчину составлен административный протокол.
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23 февраля в Столине на вокзале проводилась эвакуация пассажиров и персонала. Причиной стала бесхозная сумка, которую нашли в здании. Официальный представитель...
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