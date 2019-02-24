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Электропоезд насмерть сбил мужчину в Ивацевичах

25.02.2019 11:32 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Ивацевичах электропоезд сбил мужчину. Пешеход скончался, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63805.php

Электропоезд насмерть сбил мужчину в Ивацевичах

Несчастный случай произошел 22 февраля примерно в 23.40 вблизи железнодорожной станции Ивацевичи. Местный житель 1973 года рождения пересекал пути и не обратил внимания на приближающийся электропоезд Брест-Барановичи. Наезда избежать не удалось.

От травм мужчина скончался на месте.

Ивацевичским районным отделом Следственного комитета проводится проверка. Установлено, что пешеход был пьяным.

 
Теги: Брест
 
 
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  В Ивацевичах электропоезд сбил мужчину. Пешеход скончался, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк. Несчастный случай...
 
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