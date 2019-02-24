Семейная пара из Барановичей не заплатила более 120 тыс. рублей налогов с заграничных доходов

Семейная пара из г. Барановичи на протяжении пяти лет получала значительные доходы границей, но не уплачивала подоходный налог. Этот факт выявлен работниками Барановичского межрайотдела управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Брестской области.



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Установлено, что проживающие в Барановичах супруги регулярно ездили в Латвию, чтобы снимать деньги с банковского счета подконтрольной им компании, зарегистрированной в Великобритании. Всего в 2013-2017 годах они получили более 400 тыс. евро и 140 тыс. долларов. При этом налоговые декларации в инспекцию Министерства по налогам и сборам по месту жительства не представляли ни муж, ни жена.

Кстати, в 2015 году женщину приглашали в городскую инспекцию МНС для декларирования доходов – у налоговиков была информация, что ее расходы превышали официальные доходы. Однако она скрыла факт получения денежных средств за границей.

Семейной паре был предъявлен к уплате подоходный налог на общую сумму более 120 тыс. рублей.

За уклонение от уплаты налогов в крупном и особо крупном размерах в отношении обоих супругов Барановичским межрайотделом Следственного комитета возбуждены уголовные дела по ч. 1 и ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса.

Налоги и пеня, доначисленные по итогам проверки финансовой милиции, в полном объеме поступили в бюджет.