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Демьян Лепесевич заявил о планах участвовать в президентских выборах

25.02.2019 11:32 — Разное | Виртуальный Брест  
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Необычное заявление было сделано сегодня, 25 февраля 2019 года посредством канала Народный Репортёр.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63803.php

Демьян Лепесевич заявил о планах участвовать в президентских выборах

Исчерпав все доступные возможности, инициативная группа будет выдвигать своего кандидата на ближайших выборах Президента Республики Беларусь.

Любопытный и неожиданный шаг. Кандидат от Бреста? Как вы считаете - получится? Это ведь не председатель гор- рай- облисполкома (хотя, впрочем, они не выбираются, а назначаются), а сразу Президент! Насколько это эффективный ход, чтобы привлечь внимание к своей проблеме - покажет время.

 
Теги: Брест
 
 
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  Необычное заявление было сделано сегодня, 25 февраля 2019 года посредством канала Народный Репортёр. Исчерпав все доступные возможности, инициативная группа...
 
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