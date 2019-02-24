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Демьян Лепесевич заявил о планах участвовать в президентских выборах
25.02.2019 11:32 — Разное | Виртуальный Брест
Необычное заявление было сделано сегодня, 25 февраля 2019 года посредством канала
Исчерпав все доступные возможности, инициативная группа будет выдвигать своего кандидата на ближайших выборах Президента Республики Беларусь.
Любопытный и неожиданный шаг. Кандидат от Бреста? Как вы считаете - получится? Это ведь не председатель гор- рай- облисполкома (хотя, впрочем, они не выбираются, а назначаются), а сразу Президент! Насколько это эффективный ход, чтобы привлечь внимание к своей проблеме - покажет время.
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