Продукцию «Мясокомбината Ляховичи» и агрокомбината «Снов» Россельхознадзор перевел на усиленный контроль

Всего Россельхознадзор ввел усиленный лабораторный контроль в отношении девяти белорусских производителей. В продукции этих предприятий ведомство выявило нарушения ветеринарно-санитарных требований ЕАЭС и РФ.



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В говядине агрокомбината «Снов» и ООО «Мясокомбинат Ляховичи» специалисты обнаружили повышенное количество микроорганизмов. В мясе птицы ПУП «Брестские традиции» были выявлены кокцидиостатики, в продукции СООО «Витконпродукт» — сальмонеллы и доксициклин.

В говяжьих субпродуктах Оршанского мясоконсервного комбината нашли бактерии рода Listeria monocytogenes.

В кефире ОАО «Бабушкина крынка» обнаружены микроорганизмы, а в сыре, произведенном филиалом «Славгородский» могилевского предприятия и Полесским производственным участком ОАО «Милкавита», противогрибковый препарат натамицин. В твороге самого ОАО выявлены бактерии группы кишечной палочки, сообщается на сайте Россельхознадзора.