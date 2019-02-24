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Продукцию «Мясокомбината Ляховичи» и агрокомбината «Снов» Россельхознадзор перевел на усиленный контроль
25.02.2019 11:32 — Разное | Виртуальный Брест
Всего Россельхознадзор ввел усиленный лабораторный контроль в отношении девяти белорусских производителей. В продукции этих предприятий ведомство выявило нарушения ветеринарно-санитарных требований ЕАЭС и РФ.
Фото: FotoshopTofs, pixabay.com
В говядине агрокомбината «Снов» и ООО «Мясокомбинат Ляховичи» специалисты обнаружили повышенное количество микроорганизмов. В мясе птицы ПУП «Брестские традиции» были выявлены кокцидиостатики, в продукции СООО «Витконпродукт» — сальмонеллы и доксициклин.
В говяжьих субпродуктах Оршанского мясоконсервного комбината нашли бактерии рода Listeria monocytogenes.
В кефире ОАО «Бабушкина крынка» обнаружены микроорганизмы, а в сыре, произведенном филиалом «Славгородский» могилевского предприятия и Полесским производственным участком ОАО «Милкавита», противогрибковый препарат натамицин. В твороге самого ОАО выявлены бактерии группы кишечной палочки, сообщается на сайте Россельхознадзора.
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Продукцию «Мясокомбината Ляховичи» и агрокомбината «Снов» Россельхознадзор перевел на усиленный контроль
Всего Россельхознадзор ввел усиленный лабораторный контроль в отношении девяти белорусских производителей. В продукции этих предприятий ведомство выявило...
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