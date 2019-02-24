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Международный многожанровый фестиваль Millennium состоится 14-17 марта в г. Бресте

25.02.2019 11:32 — Разное | Виртуальный Брест  
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Алёна Ланская будет в жюри фестиваля и сможет порадовать участников и гостей мероприятия исполненными песнями. В пяти номинациях разыграют призовой фонд конкурса 2000 белорусских рублей и большой ЖК телевизор. А ещё, организаторы готовят современный салют на закрытие фестиваля. Заявки на участие принимаются до 27 февраля.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63800.php

Международный многожанровый фестиваль Millennium состоится 14-17 марта в г. Бресте

Как сообщалось ранее, Международный фестиваль-конкурс творчества «Millennium» пройдёт с 14 по 17 марта в Бресте. Это масштабное событие, которое пройдет при поддержке Брестского городского исполнительного комитета, даст старт мероприятиям такого формата, посвященных 1000-летию города-героя.

«Миллениум, не просто конкурс. Это событие очень важно для культуры города. Помимо тысячелетия Бреста в этом году город наделяется почетным званием – культурная столица СНГ! В связи с таким значимым событием, нам очень хочется выявить самые яркие творческие номера и включить их в программу многих праздничных мероприятий на протяжении 2019 года» - рассказала Светлана Семашко, начальник отдела культуры Брестского горисполкома.

В рамках фестиваля пройдет конкурс в 5 номинациях: «Вокальное», «Хореографическое», «Инструментальное», «Театральное» и «Изобразительное» творчество. Участники от 3-х лет и старше будут бороться за внушительные денежные премии, специальные призы, а также за звание обладателя Гран-При фестиваля и большой ЖК телевизор.

Жюри данного международного события –профессионалы, обладающие почетными званиями «Народный» и «Заслуженный» артист, опытные педагоги и действующие артисты из нескольких стран, имеющие высокий авторитет и многолетний опыт работы.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63800.php

Международный многожанровый фестиваль Millennium состоится 14-17 марта в г. Бресте

«На фестивале Миллениум организаторы позаботились, чтобы все получили только положительные эмоции» - поделился Александр Лавринович, автор и координатор фестиваля,

«Каждый участник конкурса будет награжден дипломом и сувениром с фирменным логотипом мероприятия, а у многих, будет возможность получить не только оригинальные статуэтки, но и специальные призы от партнеров. Зал для конкурсных прослушиваний будет оборудован самым современным звуковым и световым оборудованием. Закрытие фестиваля пройдет в форме Гала-концерта, который будет завершать салют, синхронизированный с музыкой. Мы приглашаем всех жителей Бреста на праздник творчества» - сообщил Александр Лавринович.

И это далеко не все сюрпризы фестиваля! Одна из основных особенностей мероприятия – возможность представить страну на ВСЕМИРНОЙ ОЛИМПИАДЕ ИСКУССТВ и ВСЕМИРНОЙ ТАНЦЕВАЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЕ уже в апреле-мае этого года! Это стало возможно благодаря сотрудничеству с World Art and Dance Alliance – Всемирной Ассоциацией, входящей в состав оргкомитета данных ОЛИМПИАД.

Огромное количество развлечений, объекты проведения творческих мастер-классов, квесты в реальности, современные компьютерные игры, изготовление сувениров собственными руками – все это и многое другое будет размещено как в холле Дворца культуры профсоюзов, так и на площадке перед входом по адресу: г. Брест, ул. Московская, 275.

Международный фестиваль Миллениум – праздник для всех! Прием заявок на участие в конкурсе до 27 февраля 2019 года

+375 29 846-67-67

 
Теги: Брест
 
 
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  Алёна Ланская будет в жюри фестиваля и сможет порадовать участников и гостей мероприятия исполненными песнями. В пяти номинациях разыграют призовой фонд...
 
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