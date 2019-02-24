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Где в Бресте сегодня, 25 февраля 2019 года установлены камеры контроля скорости

25.02.2019 11:32 — Разное | Виртуальный Брест  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕСТА УСТАНОВКИ МОБИЛЬНЫХ ДАТЧИКОВ КОНТРОЛЯ СКОРОСТИ (по информации ГАИ):


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63799.php

Где в Бресте сегодня, 25 февраля 2019 года установлены камеры контроля скорости

25.02.2019

09:00-21:00 М-1, Жабинковский р-н 36+100 60
08:00-20:00 Р-94, Брестский р-н, д. Збунин 26+500 60
09:00-21:00 Р-85, Каменецкий р-н 116+320 90/70
08:00-14:00 г. Брест, Варшавское шоссе путепровод 60
14:00-20:00 г. Брест, Варшавское шоссе ТРК №39 60
09:00-21:00 М-1, Ивацевичский р-н 150+250 100/80
08:00-20:00 М-10, Лунинецкий р-н 365+600 90/70

А ещё рядом с гостиницей Хилтон фильтр, но останавливают, похоже, только микроавтобусы:


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63799.php

Где в Бресте сегодня, 25 февраля 2019 года установлены камеры контроля скорости


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63799.php

Где в Бресте сегодня, 25 февраля 2019 года установлены камеры контроля скорости

 
Теги: Брест
 
 
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  ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕСТА УСТАНОВКИ МОБИЛЬНЫХ ДАТЧИКОВ КОНТРОЛЯ СКОРОСТИ (по информации ГАИ): 25.02.2019
 
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