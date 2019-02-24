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Где в Бресте сегодня, 25 февраля 2019 года установлены камеры контроля скорости
25.02.2019 11:32 — Разное | Виртуальный Брест
ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕСТА УСТАНОВКИ МОБИЛЬНЫХ ДАТЧИКОВ КОНТРОЛЯ СКОРОСТИ (по информации ГАИ):
25.02.2019
А ещё рядом с гостиницей Хилтон фильтр, но останавливают, похоже, только микроавтобусы:
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ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕСТА УСТАНОВКИ МОБИЛЬНЫХ ДАТЧИКОВ КОНТРОЛЯ СКОРОСТИ (по информации ГАИ): 25.02.2019
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